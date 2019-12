Elmira wrestlers pin defending STAC West champs

CORNING, N.Y. (WETM) – The Elmira Express powered its way to a big season-opening win.

On the road, the Express (1-0) cruised to a 62-23 victory at Corning on Wednesday night. The Hawks (0-1) are the defending STAC West champions but Elmira made a big statement out of the gate. Check out the full box score below.

Elmira 62, Corning 23 – at Corning High School

99: Zachary Stewart (ELHS) over (CCS) (For.)

106: Anthony Fierro (ELHS) over Sara Bilby (CCS) (Fall 3:45)

113: Drew Arnold (ELHS) over Riley Walker (CCS) (Fall 4:48)

120: Mason Cardinale (ELHS) over Taylor Allyn (CCS) (Fall 0:36)

126: Eli Carpenter (ELHS) over Kaiden Smith (CCS) (Fall 0:58)

132: Charles Loucks (CCS) over Willy Graham (ELHS) (Fall 1:36)

138: Lucas Riley (ELHS) over Derek Root (CCS) (Fall 2:22)

145: Drew Witham (CCS) over Alexander Johnson (ELHS) (Fall 3:00)

152: Ty King (ELHS) over Jordan Matthews (CCS) (TF 17-2 3:53)

160: Ethan Hart (CCS) over Greg McGill (ELHS) (TF 19-3 3:29)

170: Jacob Rizkallah (CCS) over Nathan Wolkerstofer (ELHS) (Fall 2:59)

182: Isaiah Colon (ELHS) over (CCS) (For.)

195: Dylan Beach (ELHS) over Damien VanEtten (CCS) (Fall 3:21)

220: John Robyck (ELHS) over Camden McConnel (CCS) (Dec 3-1)

285: Jeremiah Cheatham (ELHS) over (CCS) (For.)

SECTION IV WRESTLING SCOREBOARD

Newark Valley 45, Waverly 36

Odessa-Montour/WG 42, Lansing 30

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL SCOREBOARD

Seton Catholic 77, Elmira Notre Dame 39

Whitney Point 71, Edison 60

Hammondsport 57, Dundee 56

Haverling 69, Keshequa 53

NCAA BASKETBALL – DIVISION II

Roberts Wesleyan 109, Mansfield 99 OT – Men

Roberts Wesleyan 67, Mansfield 62 – Women