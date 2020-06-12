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Mark Twain Scholars announced

Local News

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(WETM) – Public and parochial schools in Elmira, Elmira Heights, Horseheads, Spencer-Van Etten, and Waverly are celebrating their Mark Twain Scholars, the top 5% of their graduating classes.

Elmira High School

  • Bradley Baker
  • Allysa Corsi
  • Abigail Cusick
  • Liam Duvall
  • Nathan Gilbert
  • Donte Hare
  • Kaylee Hassen
  • Alexus Hutchings
  • Kylie Lynch
  • Christopher Mattoon
  • Olive McCall
  • Katelynn Miller
  • Deja Mundy
  • Max Odum
  • Zachary Odum
  • Joseph Raymondi
  • Madisyn Ross
  • Aliyah Sexton
  • Griffin Squires
  • Michael Taylor
  • Jakub Ziembicki

Horseheads High School

  • Ryan Baker
  • Jillian Casey
  • Andy He
  • Nicholas Mucci
  • Beene Ng’oma
  • Taylor Orban
  • Rachel Perritt
  • Alexander Peterson
  • Delanie Rogers
  • Madison Rogers
  • Andrew Sovik
  • Matthew Sovik
  • Stephanie Stewart
  • Alan Zoubi

Notre Dame High School

  • Lucy Kaffenbarger
  • Matthew Rilloraza

Spencer-Van Etten High School

  • Ava Bruewhiler
  • Samantha Deppe
  • Paige Grube

Thomas Edison High School

  • Emily Brewer
  • Morgan Perry
  • Jack Shaw
  • Riley Vincent

Twin Tiers Christian Academy

  • Mattigan Burleigh

Waverly High School

  • Brandon Clark
  • Elizabeth Fritzen
  • Jared Hugo
  • Melina Ortiz
  • Gianna Picco
  • Sheridan Talada

The annual dinner and program to honor Mark Twain Scholars were canceled due to COVID-19.

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