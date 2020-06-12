Mark Twain Scholars announced

(WETM) – Public and parochial schools in Elmira, Elmira Heights, Horseheads, Spencer-Van Etten, and Waverly are celebrating their Mark Twain Scholars, the top 5% of their graduating classes.
Elmira High School
- Bradley Baker
- Allysa Corsi
- Abigail Cusick
- Liam Duvall
- Nathan Gilbert
- Donte Hare
- Kaylee Hassen
- Alexus Hutchings
- Kylie Lynch
- Christopher Mattoon
- Olive McCall
- Katelynn Miller
- Deja Mundy
- Max Odum
- Zachary Odum
- Joseph Raymondi
- Madisyn Ross
- Aliyah Sexton
- Griffin Squires
- Michael Taylor
- Jakub Ziembicki
Horseheads High School
- Ryan Baker
- Jillian Casey
- Andy He
- Nicholas Mucci
- Beene Ng’oma
- Taylor Orban
- Rachel Perritt
- Alexander Peterson
- Delanie Rogers
- Madison Rogers
- Andrew Sovik
- Matthew Sovik
- Stephanie Stewart
- Alan Zoubi
Notre Dame High School
- Lucy Kaffenbarger
- Matthew Rilloraza
Spencer-Van Etten High School
- Ava Bruewhiler
- Samantha Deppe
- Paige Grube
Thomas Edison High School
- Emily Brewer
- Morgan Perry
- Jack Shaw
- Riley Vincent
Twin Tiers Christian Academy
- Mattigan Burleigh
Waverly High School
- Brandon Clark
- Elizabeth Fritzen
- Jared Hugo
- Melina Ortiz
- Gianna Picco
- Sheridan Talada
The annual dinner and program to honor Mark Twain Scholars were canceled due to COVID-19.