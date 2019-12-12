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Judiciary Committee Debates Amendments to Articles of Impeachment

Political Talk: Articles of Impeachment

Political Talk

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WELCOME TO POLITICAL TALK WITH TOM SANTULLI AND LESLIE DANKS BURKE.

TWO ARTICLES OF IMPEACHMENT ARE UNDER CONSIDERATION BY THE HOUSE JUDICIARY COMMITTEE: ABUSE OF POWER AND OBSTRUCTION OF CONGRESS.

REPUBLICANS ON THE JUDICIARY COMMITTEE SAY THERE’S NO SOLID PROOF THAT THE PRESIDENT COMMITTED AN IMPEACHABLE OFFENSE.

BUT, TOM, THE QUESTION FOR THE HOUSE ACTUALLY IS NOT WHETHER THERE’S PROOF, BUT WHETHER THERE SHOULD BE A TRIAL IN THE SENATE — RIGHT?

LESLIE, HOW CAN THE DEMOCRATS GAIN ANY GROUND HERE, WITH SUPPORT FOR IMPEACHMENT SO CLEARLY DIVIDED ALONG PARTISAN LINES?

THAT’S ALL WE HAVE TIME FOR ON POLITICAL TALK. SEE YOU NEXT THURSDAY!

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