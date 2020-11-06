Political Talk: Counting the votes

Political Talk

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WELCOME TO POLITICAL TALK WITH DORA LELAND AND TOM SANTULLI. 


POLLSTERS, THE MEDIA AND MANY DEMOCRATS PREDICTED THAT ELECTION DAY WOULD RESULT IN A BLUE WAVE ACROSS THE NATION.  NOW, TWO DAYS LATER THIS IS WHAT WE KNOW. NEITHER CANDIDATE FOR PRESIDENT HAS OFFICIALLY ACHIEVED THE NECESSARY 270 ELECTORAL VOTES TO WIN THE ELECTION AND A NUMBER OF LAW SUITES HAVE BEEN FILED BY BOTH POLITICAL PARTIES. THE REPUBLICANS HAVE PICKED UP FIVE NEW SEATS IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AND THEY WILL MOST LIKELY MAINTAIN THEIR MAJORITY IN THE SENATE.

TOM, WHAT HAPPENED?

DORA, WHAT ARE YOUR THOUGHTS?

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