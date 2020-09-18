Political Talk: Funding cuts to local schools

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WELCOME TO POLITICAL TALK WITH DORA LELAND AND TOM SANTULLI.  

THE NATION’S ECONOMY IS STILL REELING FROM THE IMPACT OF THE PANDEMIC. NEW YORK STATE IS FACED WITH A $30 BILLION BUDGET DEFICIT OVER THE NEXT TWO YEARS WITHOUT FEDERAL AID. THIS HAS A DIRECT IMPACT ON LOCALS SCHOOLS AS GOVERNOR CUOMO HAS STATED PLANS TO WITHHOLD AS MUCH AS 20% IN STATE FUNDING TO SCHOOLS.

DORA, WHAT DOES THIS MEAN FOR OUR SCHOOLS? 

TOM, WHAT DO YOU THINK?

THAT’S ALL THE TIME WE HAVE – SEE YOU NEXT THURSDAY FOR POLITICAL TALK.

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