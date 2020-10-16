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Political Talk: Judge Amy Coney Barrett

Political Talk

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WELCOME TO POLITICAL TALK WITH TOM SANTULLI AND DORA LELAND.  

THURSDAY IS THE FINAL DAY OF THE SUPREME COURT CONFIRMATION HEARINGS FOR JUDGE AMY CONEY BARRETT. AS PREDICTED, QUESTIONS AND ARGUMENTS FOLLOWED PARTISAN LINES. A MOTION IS EXPECTED FROM SENATE REPUBLICANS TO SCHEDULE A VOTE ON HER CONFIRMATION.

DORA, WHAT IS YOUR OPINION OF THE JUDICARY HEARINGS? IS THERE HOPE FOR BIPARTISAN SUPPORT OF JUDGE BARRETT? 

TOM, WHAT ARE YOUR THOUGHTS?

THAT’S ALL THE TIME WE HAVE – SEE YOU NEXT THURSDAY FOR POLITICAL TALK.

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