Political Talk: New York’s COVID-19 Travel Advisory

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POLITICAL TALK FOR July 2, 2020

WELCOME TO POLITICAL TALK WITH DORA LELAND AND TOM SANTULLI.

THE NATION AND MUCH OF THE WORLD HAS BEEN STRUGGLING TO GET A HANDLE ON THE COVID-19 PANDEMIC. WHILE NEW YORK STATE, ONCE A HOT SPOT FOR THE VIRUS, HAS SEEN NEW CASES DWINDLING, MANY STATES ACROSS THE NATION ARE SEEING RECORD NEW CASES. IN RESPONSE TO THIS, GOVERNOR CUOMO HAS ISSUED A TRAVEL ADVISORY REQUIRING INDIVIDUALS WHO HAVE TRAVELED TO NEW YORK FROM THESE STATES TO QUARANTINE FOR 14 DAYS. THOSE WHO DO NOT COMPLY WITH THE QUARANTINE COULD FACE SIGNIFICANT FINES.

DORA, IS THIS THE RIGHT MOVE OR IS THE GOVERNOR GOING TOO FAR?

TOM WHAT IS YOUR OPINION?

THAT’S ALL THE TIME WE HAVE – SEE YOU NEXT THURSDAY FOR POLITICAL TALK

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