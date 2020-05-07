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Political Talk: Reopening New York

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ELMIRA, N.Y. (WETM-TV) – On Thursday, our political commentators discussed the ongoing economic crisis in the wake of COVID-19.

WELCOME TO POLITICAL TALK WITH TOM SANTULLI AND DORA LELAND.

THE IMPACT OF COVID-19 ON BOTH THE NATIONAL AND SNEW YORK STATE ECONOMY HAD BEEN SEVERE. UNEMPLOYMENT IS AT ALL-TIME RECORD LEVELS. 50% OF THE STATES ARE STARTING TO OPEN UP THEIR ECONOMIES. THE QUESTION ON EVERYONE’S MIND IS HOW QUICKLY CAN NEW YORK OPEN WITHOUT JEOPARDIZING LIVES AND SPREADING THE INFECTION.

TOM, WHAT IS YOUR OPINION ON REOPENING NEW YORK?

DORA, WHAT DO YOU THINK?

THAT’S ALL THE TIME WE HAVE – SEE YOU NEXT THURSDAY FOR POLITICAL TALK.

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COVID-19 Testing Vs. Confirmed Cases by State
This database reflects the approximate number of coronavirus tests conducted in each state in the United States to date. The numbers in this data set are approximate and are based on current public information. Nexstar collected the data directly from each state's official department of health website. The coronavirus pandemic is an evolving crisis. This database will be updated around 5 p.m. every day to keep the numbers as accurate as possible.

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Source: Pennsylvania Department of Health

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