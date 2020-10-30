Rochester Area

Buffalo Area

New York City

Long Island

Central New York

Watertown Area

Binghamton Area

Elmira Area

All New York Races

Capital Region

Lower Hudson Valley

Plattsburgh Area

Utica Area

Political Talk: The polls

Political Talk

by:

Posted: / Updated:

ELMIRA, N.Y. (WETM-TV) – On Thursday, our political commentators discussed the recent presidential polls and if they really matter.

The following is the script used in Thursday’s segment.

WELCOME TO POLITICAL TALK WITH DORA LELAND AND TOM SANTULLI. WITH ONLY FIVE DAYS TO THE PRESIDENTIAL ELECTION POLLS SHOW THAT FORMER VICE PRESIDENT JOE BIDEN HAS A COMFORTABLE LEAD OVER PRESIDENT DONALD TRUMP. TRUMP SUPPORTERS ARGUE THAT THE POLLS WERE WRONG IN 2016 WHEN TRUMP BEAT HILLARY CLINTON AND THEY WILL BE WRONG AGAIN IN 2020.

DORA  WHAT IS YOUR OPINION ON WHAT IS GOING TO HAPPEN NEXT TUESDAY ON ELECTION DAY?

TOM, WHAT ARE YOUR THOUGHTS?

Copyright 2020 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

My Twin Tiers Features Article Bin

More Twin Tiers Features

Your Local Election Headquarters Polling Locations

41
Days
16
Hours
30
Minutes
06
Seconds

41
Days
16
Hours
30
Minutes
06
Seconds

Mobile Apps DMB_1503428499636.png

Trending Now