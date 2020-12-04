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Political Talk: Trump 2024?

Political Talk

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WELCOME TO POLITICAL TALK WITH DORA LELAND AND TOM SANTULLI.

AMIDST A VERY TURBULENT ELECTION CYCLE, THINGS ARE ABOUT TO GET A LOT MORE INTERESTING. WHILE STILL REFUSING TO CONCEDE THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, DONALD TRUMP HAS HINTED AT A POSSIBLE 2024 PRESIDENTIAL RUN. HE COULD POSSIBLY MAKE AN ANNOUNCEMENT JUST BEFORE THE INAUGURATION OF PRESIDENT-ELECT JOE BIDEN.

DORA, WHAT’S YOUR TAKE ON THIS? IS THIS GOOD FOR THE NATION AT THIS TIME?

TOM, WHAT DOES THIS MEAN FOR THE REPUBLICAN PARTY?

THAT’S ALL THE TIME WE HAVE – SEE YOU NEXT THURSDAY FOR POLITICAL TAL

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