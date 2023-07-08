The National Weather Service in State College has issued the following alerts:
...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING... * WHAT...FLASH FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS POSSIBLE. * WHERE...A PORTION OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, ADAMS, COLUMBIA, CUMBERLAND, DAUPHIN, FRANKLIN, JUNIATA, LANCASTER, LEBANON, MONTOUR, NORTHERN LYCOMING, NORTHUMBERLAND, PERRY, SCHUYLKILL, SNYDER, SOUTHERN LYCOMING, SULLIVAN, TIOGA, UNION AND YORK. * WHEN...FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING. * IMPACTS...CREEKS AND STREAMS MAY RISE OUT OF THEIR BANKS. FLOODING MAY OCCUR FIRST IN POOR DRAINAGE AND URBAN AREAS. * ADDITIONAL DETAILS... - VERY HEAVY RAINFALL IS EXPECTED FROM THUNDERSTORMS ON SUNDAY. - https://www.weather.gov/SAFETY/FLOOD PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. The National Weather Service in Binghamton has issued the following alerts: ...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING... * WHAT...FLASH FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS POSSIBLE. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL NEW YORK AND NORTHEAST PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL NEW YORK, BROOME, CHEMUNG, CHENANGO, CORTLAND, DELAWARE, OTSEGO, SCHUYLER, SULLIVAN, TIOGA AND TOMPKINS. IN NORTHEAST PENNSYLVANIA, BRADFORD, LACKAWANNA, LUZERNE, NORTHERN WAYNE, PIKE, SOUTHERN WAYNE, SUSQUEHANNA AND WYOMING. * WHEN...FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING. * IMPACTS...EXCESSIVE RUNOFF MAY RESULT IN FLOODING OF RIVERS, CREEKS, STREAMS, AND OTHER LOW-LYING AND FLOOD-PRONE LOCATIONS. * ADDITIONAL DETAILS... - https://www.weather.gov/SAFETY/FLOOD PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.