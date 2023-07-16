The National Weather Service in Binghamton has issued the following alert:
…AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO MIDNIGHT EDT
MONDAY NIGHT…
THE NEW YORK STATE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION AT
ALBANY HAS ISSUED A AIR QUALITY HEALTH ADVISORY FOR FINE
PARTICULATES FROM MIDNIGHT TONIGHT TO MIDNIGHT EDT MONDAY NIGHT.
AIR QUALITY LEVELS IN OUTDOOR AIR ARE PREDICTED TO BE GREATER THAN
AN AIR QUALITY INDEX VALUE OF 100 FOR FINE PARTICULATES. THE AIR
QUALITY INDEX…OR AQI…WAS CREATED AS AN EASY WAY TO CORRELATE
LEVELS OF DIFFERENT POLLUTANTS TO ONE SCALE. THE HIGHER THE AQI
VALUE, THE GREATER THE HEALTH CONCERN.
WHEN POLLUTION LEVELS ARE ELEVATED…THE NEW YORK STATE DEPARTMENT
OF HEALTH RECOMMENDS THAT INDIVIDUALS CONSIDER LIMITING STRENUOUS
OUTDOOR PHYSICAL ACTIVITY TO REDUCE THE RISK OF ADVERSE HEALTH
EFFECTS. PEOPLE WHO MAY BE ESPECIALLY SENSITIVE TO THE EFFECTS OF
ELEVATED LEVELS OF POLLUTANTS INCLUDE THE VERY YOUNG AND THOSE WITH
PRE EXISTING RESPIRATORY PROBLEMS SUCH AS ASTHMA OR HEART DISEASE.
THOSE WITH SYMPTOMS SHOULD CONSIDER CONSULTING THEIR PERSONAL
PHYSICIAN.
FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE VISIT THE NEW YORK STATE
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION WEBSITE AT,
HTTPS://ON.NY.GOV/NYAQI, OR CALL THE AIR QUALITY HOTLINE AT
800-535-1345.
$$
PAZ038>040-043-044-047-048-072-180400-
BRADFORD-SUSQUEHANNA-NORTHERN WAYNE-WYOMING-LACKAWANNA-LUZERNE-PIKE-
SOUTHERN WAYNE-
INCLUDING THE CITIES OF SAYRE, TOWANDA, HALLSTEAD, MONTROSE,
DAMASCUS, EQUINUNK, TUNKHANNOCK, SCRANTON, HAZLETON, WILKES-BARRE,
MILFORD, AND HONESDALE
314 PM EDT SUN JUL 16 2023
…AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO MIDNIGHT EDT
MONDAY NIGHT…
THE PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION HAS ISSUED A
CODE ORANGE AIR QUALITY ALERT FOR FINE PARTICULATES FROM MIDNIGHT
TONIGHT TO MIDNIGHT EDT MONDAY NIGHT.
A CODE ORANGE AIR QUALITY ALERT MEANS THAT AIR POLLUTION
CONCENTRATIONS WITHIN THE REGION MAY BECOME UNHEALTHY FOR SENSITIVE
GROUPS. SENSITIVE GROUPS INCLUDE CHILDREN, PEOPLE SUFFERING FROM
ASTHMA, HEART DISEASE OR OTHER LUNG DISEASES, AND THE ELDERLY. THE
EFFECTS OF AIR POLLUTION CAN BE MINIMIZED BY AVOIDING STRENUOUS
ACTIVITY OR EXERCISE OUTDOORS.
FOR MORE INFORMATION ON GROUND-LEVEL OZONE AND FINE PARTICLES, VISIT
WWW.AIRNOW.GOV AND WWW.AQPARTNERS.STATE.PA.US.