Freeze Watch Issued for the Twin Tiers until Tuesday Morning
FREEZE WATCH IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY MORNING
* WHAT…SUB-FREEZING TEMPERATURES POSSIBLE.
* WHERE…PORTIONS OF NORTHEAST PENNSYLVANIA AND CENTRAL NEW YORK.
STEUBEN, SCHUYLER, CHEMUNG, TOMPKINS, TIOGA (N.Y.), AND BRADFORD COUNTIES UNTIL 10 AM TUESDAY, MAY 12TH.
TIOGA COUNTY PA. UNTIL 9 AM TUESDAY, MAY 12TH
* WHEN…FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY MORNING.
* IMPACTS…FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION, AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.