Wind Advisories issued for parts of the Twin Tiers starting Sunday morning (11/15/2020)

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WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TO 10 PM EST SUNDAY…

* WHAT…SOUTH WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH EXPECTED.
* WHERE…YATES, SENECA, SOUTHERN CAYUGA, ONONDAGA, STEUBEN, SCHUYLER, TOMPKINS, MADISON, ONEIDA AND CORTLAND COUNTIES.
* WHEN…FROM 10 AM TO 10 PM SUNDAY.
* IMPACTS…GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
* ADDITIONAL DETAILS…THE STRONGEST WINDS WILL BE ACROSS THE HIGHER TERRAIN DURING THE AFTERNOON, AND WITH A COLD FRONT BETWEEN 4 AND 7 PM. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.

WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM EST SUNDAY…

* WHAT…SOUTH-SOUTHWEST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS 45 TO 50 MPH EXPECTED.
* WHERE…WARREN, MCKEAN, POTTER, ELK, CAMERON, CLEARFIELD, CAMBRIA, SOMERSET, AND TIOGA COUNTIES.
* WHEN…FROM 10 AM TO 7 PM EST SUNDAY.
* IMPACTS…GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
* ADDITIONAL DETAILS…TRAVEL MAY BE DIFFICULT FOR HIGH-PROFILE VEHICLES SUCH AS TRUCKS AND TRAILERS ESPECIALLY ON EAST-WEST ORIENTED ROADWAYS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS. FOR HIGH WIND SAFETY INFORMATION, VISIT WEATHER.GOV/WIND.

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