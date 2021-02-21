Winter Weather Advisory issued for Tioga County, Pa. on Monday

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STATE COLLEGE, PA. HAS ISSUED A WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM TO 1 PM EST MONDAY…
* WHAT…SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. WINDS GUSTING FROM THE SOUTH AS HIGH AS 35 MPH ON AND JUST TO THE NORTH OF THE RIDGES.
* WHERE…PORTIONS OF CENTRAL PENNSYLVANIA.
* WHEN…FROM 6 AM TO 1 PM EST MONDAY.
* IMPACTS…PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS…THE SNOW COULD BE HEAVY AT TIMES, AND FALL AROUND ONE INCH PER HOUR TOWARD THE END OF THE PEAK MORNING COMMUTE HOURS UNTIL AROUND NOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… THE PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION REMIND MOTORISTS TO ADJUST SPEEDS BASED ON DRIVING CONDITIONS AS WINTER WEATHER IMPACTS WILL INCLUDE SNOW COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITY.