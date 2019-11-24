Winter Weather Advisory until Sunday 5:00 A.M. (11/24/19)

Weather Alerts

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The National Weather Service in Binghamton has issued a Winter Weather Advisory for the highlighted counties.

STEUBEN-CHEMUNG-TIOGA, N.Y.-TIOGA, PA.-BRADFORD

INCLUDING THE CITIES OF CORNING, HORNELL, ELMIRA, CORTLAND, 
NORWICH, OWEGO, WAVERLY, BINGHAMTON, SAYRE, TOWANDA, HALLSTEAD, 
MONTROSE, AND TUNKHANNOCK
1107 PM EST SAT NOV 23 2019

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM EST SUNDAY...

* WHAT...FREEZING RAIN OVER THE HIGHER TERRAIN. EXPECT A LIGHT
  GLAZE OF ICE OVER THE HIGHER TERRAIN. MAINLY RAIN WILL FALL IN
  THE LOWER ELEVATIONS. 

* WHERE...IN PENNSYLVANIA, BRADFORD, SUSQUEHANNA AND WYOMING 
  COUNTIES. IN NEW YORK, STEUBEN, CHEMUNG, CORTLAND, CHENANGO, 
  TIOGA AND BROOME COUNTIES.

* WHEN...UNTIL 5 AM EST SUNDAY.

* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS ESPECIALLY OVER THE
  HIGHER TERRAIN. 

* ADDITIONAL DETAILS...A MIX OF RAIN AND FREEZING RAIN WILL
  CONTINUE INTO THE OVERNIGHT HOURS AND CHANGE TO SNOW BY 5 AM.
  THE FREEZING RAIN WILL BE MAINLY OVER THE HIGHER TERRAIN.  

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. 

THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.

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